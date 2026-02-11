В Госдуме предлагают дать право предприятиям участвовать в формировании госзаказа по числу абитуриентов

В Госдуме предлагают сориентировать контрольные цифры приема абитуриентов по потребностям экономики. Такое предложение сделала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Она считает, что нынешние цифры приема мало о чем говорят, потому что центру не видны все потребности, которые есть на местах, и регионам нужно дать полномочия по корректировке этих цифр. Она направила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову письмо с предложением ввести обязательное согласование количества бюджетных мест с региональными властями и работодателями.

Уже много лет наблюдается массовое явление, когда выпускники вузов не работают по полученной специальности, хотя на их обучение государства затратило немалые средства. То есть власти выделяют большие деньги на то, чтобы подготовить специалистов, которые фактически не востребованы экономикой.

По последним данным "Авито Работа", только около трети россиян, окончивших вузы и ссузы, работают по своей специальности, еще около 20% работают в смежных областях. То есть половина людей работают не там, на что они учились. Это ставит под вопрос эффективность расходования бюджетных средств, отмечает депутат.

"Если мы хотим сильную экономику и устойчивые регионы, то готовить специалистов нужно там и по тем направлениям, где они действительно нужны. Сегодня распределение бюджетных мест в вузах нередко оторвано от реальных потребностей регионов и экономики. Доходит до абсурда: в аграрном регионе — ноль бюджетных мест на аграрных направлениях. В результате предприятия остаются без специалистов, вузы недозагружены, а молодежь вынуждена уезжать или выбирать профессию не по тем направлениям, которые нужны стране, а по тому, где есть места", — написала Лантратова.

В настоящее время предприятия могу участвовать в формировании контрольных цифр приема через подачу заявок, но фактически они во многом спускаются "сверху". В вузах также признают, что не всегда понимают логику изменения этих цифр.