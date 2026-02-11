В вузах увеличат зарплату преподавателям математики, физики, химии

В России реализуется пилотный проект по поддержке преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Об этом сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на расширенном заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Средства на это заложены в бюджете страны.

Выделено на эти цели 5 млрд рублей, они пойдут на увеличение зарплаты преподавателей математики, физики, химии. Переход на новую модель высшего образования подразумевает в том числе повышение оплаты труда педагогов, напомнил министр.

Впервые повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2024 году. "Профессиональная основа будущего специалиста закладывается на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины", - подчеркнул тогда президент.

Критики этой меры отмечают, что сама по себе она правильная, но некоторые дисциплины считаются более важными, чем другие. Можно также заметить, что повышение зарплаты касается тех предметов, которые преподаются еще в школе. То есть происходит своего рода "доучивание" вчерашних школьников, ставших студентами, фундаментальным предметам. Но тогда почему это происходит в вузах, где дается высшее профессиональное образование? Так, ректор Санкт-Петербургскго горного университета Владимир Литвиненко признает, что на первом курсе студентов приходится буквально доучивать, но результат все равно не достигается тот, который был бы, если бы студенты приходили в вуз с уже имеющимися знаниями предметов. Это должно быть, но этого нет, так как в школе предметы нормально не преподаются, констатирует он. Эксперты также отмечают, что в вузе невозможно наверстать то, что было упущено в школе.