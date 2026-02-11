Сергей Кравчук поручил в 2026 году провести внедрение ИИ-системы фиксации нарушений в сфере благоустройства Хабаровска

11 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук поручил в 2026 году провести внедрение ИИ-системы фиксации нарушений в сфере благоустройства Хабаровска

Вопросы контроля за чистотой городского пространства стали основной темой депутатского часа, который состоялся в администрации Хабаровска. Тема мероприятия - «Реализация механизмов муниципального контроля в Хабаровска».

«Чистый город - это вопрос, который беспокоит каждого хабаровчанина, от мала до велика», - сказал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин рассказал об оптимизации управления управлений администрации с целью организации оперативного контроля.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы оптимизировали целое управление административно-технического контроля, и передали эти функции и полномочия в комитеты по управлению районами так как они ближе находятся к людям и бизнесу, и лучше видят те нарушения, которые есть в городе. Они могут выехать, составить протокол, провести рейды», - отметил он.

В ходе депутатского часа прозвучала информация, что наиболее распространённые нарушения – парковка на газонах и неубранный мусор. В 2024 году системы автоматической фиксации зарегистрировали почти 8 тысяч нарушений,  в 2025 году таких нарушений было всего 1,5 тысячи. Основное их число пришлось на Железнодорожный и Индустриальный районы города. В 2026 году практику регистрации планируется распространить ещё на 3 городских района.

(2026)|Фото: khv27.ru

На мероприятии обсуждалось предложение по наделению полномочиями контроля с возможностью составления протоколов также профильных городских служб –  управления ЖКХ, торговли, дорог и других.

В рамках выполнения поручения мэра Хабаровска Сергея Кравчука в практику городских служб будет проводиться внедрение систем на базе искусственного интеллекта, которая позволит автоматически фиксировать, например, незаконные граффити или неубранный мусор, определять ответственного за устранение и выставлять срок на исправление. А в том случае, если предписания не будут исполнены, система автоматически будет выписывать соответствующие штрафные санкции.

«Внедрение искусственного интеллекта – это следующий шаг в развитии городского контроля, – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Мы стремимся к тому, чтобы процессы были максимально прозрачными, оперативными и справедливыми. Во втором квартале 2026 года мы должны запустить эту систему, чтобы уже в текущем году увидеть первые результаты. Это позволит нам не только повысить качество городской среды, но и снизить нагрузку на контролирующие органы, сосредоточив их усилия на самых сложных задачах».

Теги: мэр хабаровска, сергей кравчук, ии-система, благоустройство, нарушения, штрафы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети