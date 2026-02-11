Сергей Кравчук поручил в 2026 году провести внедрение ИИ-системы фиксации нарушений в сфере благоустройства Хабаровска

Вопросы контроля за чистотой городского пространства стали основной темой депутатского часа, который состоялся в администрации Хабаровска. Тема мероприятия - «Реализация механизмов муниципального контроля в Хабаровска».

«Чистый город - это вопрос, который беспокоит каждого хабаровчанина, от мала до велика», - сказал председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин рассказал об оптимизации управления управлений администрации с целью организации оперативного контроля.

«Мы оптимизировали целое управление административно-технического контроля, и передали эти функции и полномочия в комитеты по управлению районами так как они ближе находятся к людям и бизнесу, и лучше видят те нарушения, которые есть в городе. Они могут выехать, составить протокол, провести рейды», - отметил он.

В ходе депутатского часа прозвучала информация, что наиболее распространённые нарушения – парковка на газонах и неубранный мусор. В 2024 году системы автоматической фиксации зарегистрировали почти 8 тысяч нарушений, в 2025 году таких нарушений было всего 1,5 тысячи. Основное их число пришлось на Железнодорожный и Индустриальный районы города. В 2026 году практику регистрации планируется распространить ещё на 3 городских района.

На мероприятии обсуждалось предложение по наделению полномочиями контроля с возможностью составления протоколов также профильных городских служб – управления ЖКХ, торговли, дорог и других.

В рамках выполнения поручения мэра Хабаровска Сергея Кравчука в практику городских служб будет проводиться внедрение систем на базе искусственного интеллекта, которая позволит автоматически фиксировать, например, незаконные граффити или неубранный мусор, определять ответственного за устранение и выставлять срок на исправление. А в том случае, если предписания не будут исполнены, система автоматически будет выписывать соответствующие штрафные санкции.

«Внедрение искусственного интеллекта – это следующий шаг в развитии городского контроля, – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Мы стремимся к тому, чтобы процессы были максимально прозрачными, оперативными и справедливыми. Во втором квартале 2026 года мы должны запустить эту систему, чтобы уже в текущем году увидеть первые результаты. Это позволит нам не только повысить качество городской среды, но и снизить нагрузку на контролирующие органы, сосредоточив их усилия на самых сложных задачах».