В Перми двум главам фермерского хозяйства грозит срок за мошенничество

В Перми двум главам крестьянского (фермерского) хозяйства грозит срок. Они пойдут под суд по делу о мошенничестве.

По версии следствия, в 2019-23 гг. главы незаконно получали субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв. Сумма ущерба бюджетам Пермского края и России составила 11 млн руб.

Обвиняемые ждут приговора под подпиской о невыезде. Арестовано их имущество стоимостью более 11 млн руб. Вскоре дело уйдёт в суд, сообщает управление МВД по Пермскому краю.