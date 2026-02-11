"Кинопоиск", "Иви" и Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и "Иви" получили штрафы на 3,5 и 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Решение принял Таганский суд Москвы, передает РИА Новости. Протоколы были составлены по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.

Также административный штраф по этой статье в размере 3 млн рублей назначен правообладателю видеосервиса Wink ООО "Рестим Медиа".

Онлайн-кинотеатры уже получали штрафы по аналогичным правонарушениям. Какой именно контент стал предметом недовольства властей – не сообщается.

*Международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистской организацией и запрещено в РФ