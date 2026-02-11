Жителя Первоуральска осудили за вовлечение подростков в угон автомобиля

В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, вовлекшему троих подростков в угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в июле 2025 года, когда 20-летний Вадим Воронов вместе с тремя несовершеннолетними проник в чужую машину, чтобы покататься по городу. Таким образом, он вовлек подростков в совершение угона – тяжкого преступления.

Подростков освободили от уголовной ответственности в связи с возрастом.

Удалось доказать, что в том же месяце Воронов украл из магазина алкоголь почти на 870 тыс. рублей. Свою вину в совершенных преступлениях он признал и раскаялся в содеянном.

Первоуральский городской суд квалифицировал его действия по:

п."а" ч.2 ст.166 УК РФ – "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), группой лиц по предварительному сговору";

п."б" ч.4 ст.150 УК РФ – "Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления путем обещаний и уговоров, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста";

п."а" ч.2 ст.158 УК РФ – "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору".

В итоге Вадиму Воронову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.