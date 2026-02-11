ЕС ищет варианты включения членства в ЕС в мирное соглашение

В ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что среди самых обсуждаемых вариантов такой: следует предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена блока. Одновременно ЕС может дать Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в ЕС. Правда, оценивать эти действия все равно будут в ЕС, так что гарантии членства нет. Другие варианты предполагают продолжение нынешнего процесса, введение переходного периода и поэтапного членства.

Зеленский ранее сказал, что ему нужно полноправное вступление в ЕС, и сразу, а не поэтапно.

Для принятия в ЕС нового участника требуется единогласное согласие всех членов ЕС. Венгрия прямо говорит, что не позволит Украине вступить в ЕС. Против и некоторые другие страны, хотя об этом заявляется более сдержанно в духе того, что они рады видеть там Украину, но ей еще предстоит много сделать.

Как писали западные СМИ, план президента США Дональда Трампа подразумевает принятие Украины в ЕС в рамках мирного соглашения уже в 2027 году. Вашингтону это может быть нужно для ослабления Европы. Многие в Европе против самой идеи ускоренного вступления в блок. А канцлер Германии Фридрих Мерц недавно исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, это слишком быстро, такой процесс занимает годы. Он согласен с данной перспективой для Украины, но не в столь сжатые сроки.