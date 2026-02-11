Сабурова могут проверить по статье "наемничество" в Казахстане

Комика Нурлана Сабурова могут проверить по статье "наемничество" в Казахстане из-за информации о том, что он помогал российским военным.

Замгенпрокурора республики Галымжан Койгельдиев заявил, что такая проверка – это компетенция Комитета национальной безопасности Казахстана.

“Комментировать решения иностранных органов мы никак не можем. То, что в СМИ пишется, это все требует исследования, изучения", - приводит его слова Liter.kz.

Максимальный срок по статье 170 Уголовного кодекса Казахстана (наемничество) составляет 12 лет лишения свободы.

В июле 2025 года Сабуров записал видео, в котором сообщил, что передает бойцам "Легиона Вагнер Истра" 10 мотоциклов. Он выразил надежду, что техника пригодится в боевых условиях, а бойцы "вернутся с победой".

6 февраля Сабурова задержали во Внуково сразу после прилета из Дубая. Ему вручили официальный документ о запрете въезда в РФ на 50 лет. Запрет ввели, предположительно, за критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства РФ. Таким образом, демонстративная передача мотоциклов на СВО не помогла избежать запрета.