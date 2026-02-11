11 Февраля 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска отметил, что основные работы по замене ливневки на улице Крещенской выполнены досрочно

Первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин в рамках выполнения поручения главы города Сергея Кравчук провел заседание выездного штаба на Крещенской, где летом возле дома № 2 произошел обвал части тротуара вследствие разрушения ливневой канализации. Восстановление ливневки здесь осуществлялось в рамках заключенного с подрядчиком контракта. На данный момент работы завершены, предстоит благоустроить территорию вокруг.

Напомним, ситуация на этом объекте находится под личным контролем мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

«Мы системно подходим к решению вопросов водоотведения в жилых массивах города. То, что основной этап работ на улице Крещенской выполнен досрочно — хороший показатель дисциплины подрядчика. На сегодняшний день строители уложили все запланированные 96 метров трубопровода ливневой канализации. Однако наша задача — не просто проложить трубы, а сделать так, чтобы обновленный участок служил долго и не вызывал нареканий у жителей», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Денис Елькин по итогам выездного совещания на объекте сообщил, что окончательное благоустройство здесь проведут в летний период, укладка асфальта планируется в сроки до 1 июля. Еще одно поручение было дано специалистам по подготовке технической документации на восстановление входной группы подъезда.

(2026)|Фото: khv27.ru

Заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин подчеркнул, что муниципальные власти перед началом работ по замене ливневой канализации провели соответствующую работу с подрядчиком.

«Подрядчику была поставлена задача: выполнить работы в максимально сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для жителей дома по улице Крещенской. Мы еженедельно выезжаем на объект и обсуждаем детали замены ливневого приемника. Также во время таких совещаний мы ведем работу с жителями и доводим до них информацию о текущем состоянии дел на объекте», - сказал Андрей Горшенин.

(2026)|Фото: khv27.ru

Жильцы дома оценили эффективность этих действий городских властей. «Хотелось бы поблагодарить администрацию Хабаровска за содействие в решении нашей проблемы. Мы увидели ответственное отношение и не сомневаемся, что работы здесь будут выполнены качественно», - Ольга Джура, жительница дома по улице Крещенской, 2.

