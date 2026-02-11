Двум екатеринбуржцам и адвокату грозит до семи лет за подкуп свидетеля

В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажутся трое местных жителей, в том числе адвокат, обвиняемые в подкупе свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

По версии следствия, в конце 2025 года мужчина, женщина и адвокат подкупили свидетеля, чтобы он дал ложные показания в суде по уголовному делу о преступлениях прошлых лет. В отношении первых двух уже избрана мера пресечения. В ближайшее время ее изберут и адвокату по ч. 4 ст. 309 УК РФ "Подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой". Теперь им грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

"Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляют сотрудники полиции из подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, областного главка МВД и наши коллеги из регионального управления ФСБ России", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.