Поэтапная модернизация светофоров в Хабаровске продолжится. Об этом рассказал мэр города Сергей Кравчук.

В Хабаровске будет продолжена работа по обновлению светофоров и внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщил глава администрации краевой столицы Сергей Кравчук.

«В этом году продолжим поэтапную модернизацию светофорных объектов с учетом объективной необходимости и пожеланий жителей. Мы будем совершенствовать дорожную инфраструктуру, что позволит оптимизировать транспортные потоки и повысить безопасность дорожного движения», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, что в 2025 году муниципалитет совместно с минтрансом Хабаровского края в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии осуществил мероприятия по внедрению ИТС, которая проводит сбор данных о параметрах дорожного движения. Анализ полученных данных позволяет совершенствовать управление транспортными потоками с целью повышения безопасности, увеличения пропускной способности дорог. Эти мероприятия дают возможность минимизировать количество заторов на дорогах и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Так, в 2025 году на 11 светофорных объектах Хабаровска были установлены детекторы контроля параметров дорожного движения, специалисты провели замену контроллеров управления, светофорных линз, установку современного программного интерфейса, позволяющего управлять светофорами в адаптивном режиме.

Муниципальный и краевой бюджеты выделили на эти мероприятия почти 50 млн рублей. Светофоры модернизировали на участке дороги Матвеевского шоссе и улице Карла Маркса.

В 2026 году планируется обновление 11 светофоров на участке улицы Карла Маркса от ТЦ «Бронко» до улицы Московской на общую сумму около 50 млн рублей. В дальнейшем модернизируют светофорные объекты на проспекте 60-летия Октября, улицах Павла Морозова и Краснореченской.