За 2% Донбасса Зеленский готов отдать 80% Украины - Арестович*

Настаивая на продолжении боевых действий и отказываясь от любых компромиссов по территориям, Зеленский подвергают огромному риску всю оставшуюся территорию Украины. Это иррациональное стремление воевать невозможно объяснить. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович.

По его мнению, нужно просто отказаться от Донбасса и сосредоточиться на "реформировании той части Украины, которая осталась". У Украины полно острейших проблем, а режим предпочитает бесконечно воевать.

"Они тратят ресурсы на бесконечную *****, дожидаясь, пока "крякнет" оставшаяся территория. Мы копим усталость для того, чтобы не отдать остатки Донецка, а она может накопиться и треснуть так, что потеряем всю оставшуюся Украину. Об этом не подумали, что оставшиеся 80% Украины за 2 оставшихся процента Донецкой области можем слить в унитаз", – сказал Арестович.

На днях он выразил мнение, что в течение 2026 года Россия окончательно освободит весь Донбасс. А в Киеве добиваются непонятно чего.

"Надо спокойно подождать, пока возьмут Донбасс. Поэтому возникнет вопрос: что дальше? Чего вы добились?" – вопрошает Арестович.

По опросам, большинство украинцев готовы отказаться от территориальных претензий к России ради мирного урегулирования конфликта.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.