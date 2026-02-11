МВД: в Екатеринбурге сократились случаи телефонного мошенничества

В 2025 году в Екатеринбурге сократились случаи телефонного мошенничества. Об этом заявил глава городского управления МВД Виктор Позняк, выступая с отчетом перед местными депутатами.

По его словам, особое внимание было уделено работе по предупреждению мошенничеств. Основные силы были направлены на профилактические беседы с горожанами. Проводились поквартирные обходы, визиты в учреждения и организации Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Позняк отметил, что по итогам прошлого года число мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизилось на 28,3%. По его данным, на сегодня уровень преступности в Екатеринбурге один из самых низких среди областных центров Уральского федерального округа. По итогам 2025 года в городе зарегистрировали 15 тысяч 410 преступлений, что на 7,2% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на позитивные отчеты полиции, аферисты продолжают обманывать уральцев. Недавно в Екатеринбурге отправили под домашний арест девушку, которая сожгла авто по указке мошенников. А сотрудница городской больницы отдала злоумышленникам 12 млн рублей.