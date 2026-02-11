В Казани отменили занятия в школах из-за угрозы атаки БПЛА

Занятия в школах Казани были отменены на время угрозы атаки БПЛА, сообщило городское управление образования.

Ночью от МЧС поступил сигнал угрозы атаки беспилотников на Казань. "Необходимо принять меры безопасности. Оставайтесь дома! Спуститесь в укрытие, будьте осторожны», - говорится в сообщении.

Около 8 часов утра угроза атаки БПЛА на Казань была отменена, однако на территории Татарстана режим "Беспилотная опасность" сохраняется. Для аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.