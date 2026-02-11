Кинотеатры Тюменской области нарастили аудиторию и кассовые сборы в 2026 году

Кинотеатры Тюменской области нарастили аудиторию и кассовые сборы в 2026 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За январь текущего года кинозалы Тюменской области посетили почти 30 000 зрителей.

Показатель стал возможен благодаря реализации национального проекта "Семья" и открытию в декабре 2025 года переоборудованных за счет субсидии Фонда кино кинозалов в городе Ишим и поселке Новоселезнево Казанского округа.

Сегодня в регионе функционируют 18 муниципальных и 1 частный кинозал, оснащенные современным оборудованием в рамках федеральных программ нацпроекта. В январе в них состоялось 1 315 кинопоказов, собравших суммарно около 30 000 зрителей, что на 10 000 больше, чем в январе 2025 года.

Кассовые сборы составили более 6,8 млн рублей – этот показатель увеличился почти вдвое.