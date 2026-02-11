Свердловчанка через суд вернула деньги за несостоявшийся тур в ОАЭ

Жительница Североуральска смогла через суд вернуть деньги за несостоявшийся тур в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, туристка заключила договор по подбору, бронированию и приобретению тура в ОАЭ и оплатила стоимость услуг – 170 тысяч рублей. Однако затем у нее возникли непредвиденные обстоятельства, и она не смогла улететь в Эмираты. Претензия к турагентству с требованием о расторжении договора и возврате денег была оставлена без удовлетворения.

Свердловчанка обратилась в консультационный пункт для потребителей в Североуральске за помощью в составлении иска. Суд, изучив материалы дела, взыскал с турфирмы 270 тысяч рублей. В эту сумму вошли уплаченные по договору деньги – 170 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 10 тысяч рублей и штраф за отказ от добровольного выполнения требований – 90 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.

Напомним, в прошлом году жительница другого уральского города Верхняя Салда отсудила у туроператора почти 200 тысяч рублей за сорванный отпуск в ОАЭ.