Трамп "наехал" на Канаду и грозит отменить Кубок Стэнли

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия моста между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган, пока Канада не предоставит США половину прав собственности на объект. Он уверен, что США дали Канаде очень много и та будет получать "астрономические доходы", которыми нужно поделиться.

Уже много лет через реку Детройт, который соединит город Детройт с канадским Виндзором, строится вантовый мост длиной около 2,5 км. Его начали строить в 2018 году, а планируется открыть в этом году. Однако идея была одобрена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Строительством и финансированием занимается канадская сторона.

Трамп обвинил в сложившейся ситуации именно Обаму, который "по глупости отказался от прав", а канадцы даже не использовали американскую сталь при строительстве. 31 января он призвал немедленно арестовать Обаму за фальсификацию данных в 2016 году о вмешательстве России в выборы в США. Также Трамп недоволен, что Канада налаживает отношения с Китаем. И пригрозил даже канадскому хоккею, например "навсегда отменить Кубок Стэнли". Это самый престижный приз в хоккее на клубном уровне, который вручается победителю Национальной хоккейной лиги, объединяющей хоккейные клубы США и Канады. При этом в 2017 году Трамп, будучи президентом, назвал мост важным для обеих стран. Видимо, сейчас его взгляд изменился.

Мэр Виндзора Дрю Дилкенс сказал, что не поначалу мог в это поверить, потому что США сами не захотели платить за строительство моста. А угрозы отменить Кубок Стэнли назвал подлинным безумием со стороны Трампа.

Интересно, что в конце января представители Трампа тайно встречались с канадской группой, выступающей за независимость провинции Альберты от Канады, сообщала Financial Times. Это была уже третья за год встреча. Провинция Альберта богата нефтью, там есть планы проведения референдума о ее независимости от Канады. В белом доме обещают кредит 500 млрд долларов для финансирования в этом случае.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Трамп хочет увеличить влияние на Канаду, а то и взять ее под контроль. Но это станет его крупным провалом, потому что Канада принадлежит британской короне, с которой Трампу не совладать. Во главе Канады стоит британский монарх, которого представляет в Канаде генерал-губернатор, назначаемый монархом по рекомендации правительства Канады. Премьер возглавляет кабинет министров.