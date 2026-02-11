Трамп "наехал" на Канаду и грозит отменить Кубок Стэнли

11 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп "наехал" на Канаду и грозит отменить Кубок Стэнли

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит открытия моста между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган, пока Канада не предоставит США половину прав собственности на объект. Он уверен, что США дали Канаде очень много и та будет получать "астрономические доходы", которыми нужно поделиться.
Читайте также:

Уже много лет через реку Детройт, который соединит город Детройт с канадским Виндзором, строится вантовый мост длиной около 2,5 км. Его начали строить в 2018 году, а планируется открыть в этом году. Однако идея была одобрена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Строительством и финансированием занимается канадская сторона.

Трамп обвинил в сложившейся ситуации именно Обаму, который "по глупости отказался от прав", а канадцы даже не использовали американскую сталь при строительстве. 31 января он призвал немедленно арестовать Обаму за фальсификацию данных в 2016 году о вмешательстве России в выборы в США. Также Трамп недоволен, что Канада налаживает отношения с Китаем. И пригрозил даже канадскому хоккею, например "навсегда отменить Кубок Стэнли". Это самый престижный приз в хоккее на клубном уровне, который вручается победителю Национальной хоккейной лиги, объединяющей хоккейные клубы США и Канады. При этом в 2017 году Трамп, будучи президентом, назвал мост важным для обеих стран. Видимо, сейчас его взгляд изменился.

Мэр Виндзора Дрю Дилкенс сказал, что не поначалу мог в это поверить, потому что США сами не захотели платить за строительство моста. А угрозы отменить Кубок Стэнли назвал подлинным безумием со стороны Трампа.

Интересно, что в конце января представители Трампа тайно встречались с канадской группой, выступающей за независимость провинции Альберты от Канады, сообщала Financial Times. Это была уже третья за год встреча. Провинция Альберта богата нефтью, там есть планы проведения референдума о ее независимости от Канады. В белом доме обещают кредит 500 млрд долларов для финансирования в этом случае.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Трамп хочет увеличить влияние на Канаду, а то и взять ее под контроль. Но это станет его крупным провалом, потому что Канада принадлежит британской короне, с которой Трампу не совладать. Во главе Канады стоит британский монарх, которого представляет в Канаде генерал-губернатор, назначаемый монархом по рекомендации правительства Канады. Премьер возглавляет кабинет министров.

Теги: трамп, сша, канада


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети