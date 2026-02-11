Неизвестные распространяют приглашения на митинги от имени мэра Сысерти

Неизвестные от имени главы Сысерти Дмитрия Нисковских приглашают местных жителей на несанкционированные публичные мероприятия. Об этом в своих соцсетях предупредил сам мэр.

Сообщения с призывами "поддержать" распространяются в Telegram. Что именно просят поддержать неизвестные - не сообщается.

"Хочу официально и со всей ответственностью заявить: данная информация является ложной. Я никогда, ни при каких обстоятельствах, не призывал и не призываю жителей нашего округа к участию в мероприятиях, не согласованных с органами власти в установленном законом порядке. Прошу всех жителей Сысертского округа оставаться бдительными, не поддаваться на провокации и не доверять непроверенной информации", - заявил градоначальник.

Он добавил, что все официальные заявления от его имени публикуются только на сайте администрации и в его верифицированных аккаунтах в соцсетях. Нисквских также напомнил об административной ответственности (ст. 20.2 КоАП РФ), а иногда и уголовной за организацию и участие в несанкционированных митингах.