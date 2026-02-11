Пенсионерка из Сургута отдала мошенникам 14 миллионов

Пенсионерка из Сургута отдала мошенникам 14 миллионов рублей , сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры

Находясь под влиянием мошенников, передала денежные средства в размере более 14 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Прокуратура округа призывает быть бдительными, не следовать инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону.