В Екатеринбурге из квартиры после жалоб соседей изъяли 10 кошек

В Екатеринбурге судебные приставы открыли доступ в квартиру для изъятия 10 кошек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о квартире в доме по улице Сортировочная в уральской столице. На нее поступали многочисленные жалобы от соседей на неприятный запах. Судебные приставы отправились в адрес для вручения требования о доступе в квартиру сотрудникам газовой службы и управляющей компании. Однако владелица отказалась кого-либо впускать.

Около квартиры приставы заметили резкий запах, распространяющийся на весь подъезд. После долгих переговоров через дверь женщину все же уговорили открыть и впустить сотрудников. После этого газовики перекрыли подачу газа в квартиру, а работники управляющей компании изъяли оттуда 10 кошек. Животных направили в приют.

