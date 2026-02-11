Двукратный рост сверхурочных одобрен Госдумой

Граждане России смогут больше работать сверхурочно.

Госдума 10 февраля одобрила в первом чтении разработанный Минэкономики проект соответствующих поправок к Трудовому кодексу. Согласно документу, предельно допустимое количество "сверхчасов" вырастет вдвое — со 120 до 240 в год. По мнению авторов инициативы, изменения позволят легализовать уже существующие в компаниях переработки.

Депутаты, одобрившие проект, указали на риски для здоровья работников от переработки и на несвоевременность принятия подобных поправок на фоне происходящего охлаждения ранее перегретого отечественного рынка труда.

Как заявила представлявшая законопроект депутатам замминистра экономики Татьяна Илюшникова, расширение лимита сверхурочной работы, по расчетам министерства, будет эквивалентно найму бизнесом 100 тыс. дополнительных работников.

По словам замминистра труда Дмитрия Платыгина, принятие законопроекта нужно не только компаниям, но и самим работникам. "Многие из них заняты сверхурочно и сейчас, однако не получают повышенной оплаты за свой труд",— указал он.

"О какой сверхурочной работе может идти речь, если сейчас мы видим, как дефицит кадров на российском рынке труда постепенно сменяется их избытком? Расширяя верхний предел отработанных часов, мы рискуем увеличить безработицу",— предупредил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, сообщает "Коммерсант".