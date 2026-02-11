Кубанские дорожники расписали схемы откатов депутатам

На процессе о конфискации коррупционных активов бывшего и действующего депутатов Госдумы Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, а также связанных с ними лиц были названы суммы откатов в дорожном хозяйстве Кубани.

По словам свидетелей, в среднем ежегодно в теневой оборот уходит около 2 млрд руб., которые должностные лица потом осваивают, строя в том числе загородные дома. Как заявил на заседании Центрального райсуда Сочи бывший директор ГУП "Дагомысское ДРСУ" Сафарбий Напсо, по контрактам и объемам работ все заранее договаривались, чтобы "не зашел какой-то посторонний". По его словам, через Андрея Московченко (директор фонда "Моя Кубань", который использовался в коррупционных схемах) "транслировались поручения" бывшего и действующего министров транспорта региона Анатолия Вороновского и Андрея Переверзева — "кто сколько должен принести".

"Он транслировал всем, кто идет на подряды, у тебя там будет 5%. Другая часть перечислялась в фонд или на какие-то подконтрольные фирмы. У них заставляли брать материал, ГСМ по завышенной цене. А остальное несли кэшем Московченко", заявил Напсо. "Если контракт на 500 млн руб., то до 10% от этой суммы ты должен был откэшить. Сугубо Московченко решал, кому, сколько и куда платить и приносить", - указал экс-директор.

Ранее господин Напсо осудили в особом порядке к реальному сроку за махинации, но потом апелляция заменила колонию на условное наказание. "Я за свое получил, я за свое отсидел, я и штраф заплатил",— отметил свидетель, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что Вороновский, возглавлявший с 2015 по 2017 год департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края, вместе с соучастниками получил незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску проходят также Дорошенко, депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко и еще 25 лиц.