Опрос: Большинство врачей признались в приписках фиктивных услуг

В России остается актуальной проблема фиктивных записей в медицинской отчётности ("приписок") в ОМС.

Ситуация обострилась с 2015 года, когда пациенты получили доступ к данным об оказанных услугах через личные кабинеты. Несмотря на обещания искоренить приписки с помощью цифровизации, практика сохраняется. Опрос портала "Врачи РФ" подтверждает её масштаб: с приписками в своих учреждениях регулярно или иногда сталкиваются 77,9% из 245 опрошенных врачей из разных регионов. Лишь 22% респондентов заявили об отсутствии такого опыта.

Эксперты связывают проблему с системой оплаты труда, привязанной к выполнению плановых показателей по диспансеризации и другим критериям. Стимулирующие выплаты, без которых врачам сложно обойтись, напрямую зависят от этих показателей. Невыполнение плана ведет к лишению надбавок, что и вынуждает персонал к припискам. Наиболее распространённые формы — фиктивный приём (45,3%) или осмотр (16,3%), а также добавление неоказанных услуг к реальному визиту (14,3%), сообщает Forbes.

Ранее врачи назвали фейком заявления Минздрава о средней зарплате в 147 тысяч руб.