В Госдуме предложили убрать из законопроекта ограничение на число карт одного банка

Депутаты Госдумы могут смягчить предлагаемые антифрод-ограничения на выпуск банковских карт.

По словам главы комитета по ИТ Сергея Боярского, из проекта закона планируется убрать норму об ограничении пятью картами одного банка на человека. При этом общий лимит в 20 карт разных банков может быть сохранён.

Соответствующая поправка готовится ко второму чтению пакета законов о борьбе с мошенничеством, одобренного Госдумой в первом чтении 10 февраля, сообщает Forbes.

Законопроект включает 19 мер по борьбе с кибермошенничеством, утверждают представители министерства. Депутаты же, которые не поддержали законопроект, видят угрозу конституционным правам граждан.