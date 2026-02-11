Акции VK выросли после заявления Роскомнадзора об ограничении Telegram

Акции VK подорожали на 5,2%, до 325,7 руб. на пике.

Котировки начали расти после того, как стало известно о решении властей России начать замедлять работу Telegram. Особенно рост стоимости акций ускорился, когда Роскомнадзор подтвердил ограничения против мессенджера. Служба объяснила это тем, что Telegram якобы не исполняет российское законодательство.

VK — разработчик сервиса Max. Компания выиграет от полной блокировки Telegram, поскольку аудитория Max в этом случае потенциально вырастет почти в 3,5 раза, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, пока россияне переходят в Max из Telegram в основном ради получения госуслуг, сообщает Forbes.

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров вспомнил, что восемь лет назад Telegram пытались запретить в Иране, однако эта инициатива оказалась неудачной. По его словам, большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером, "обходя цензуру и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке".

Основатель мессенджера отметил, что Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.