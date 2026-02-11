Дуров вспомнил Иран в своем комментарии о замедлении Telegram

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на ограничение работы мессенджера в России.

В публикации в Telegram-канале, посвященной этому решению Роскомнадзора, бизнесмен заявил, что платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность. Он также вспомнил, что восемь лет назад Telegram пытались запретить в Иране, однако эта инициатива оказалась неудачной.

Дуров подчеркнул, что большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером, "обходя цензуру и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке".

Основатель мессенджера отметил, что "Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением, подчеркнул миллиардер.

Ранее создатель Telegram заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках пользователей.