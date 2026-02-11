"Они размывают конкуренцию!": На заседании комитета СОСПП по строительству предложили усилить контроль за застройщиками

Генеральный директор строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев на заседании комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) предложил усилить контроль за застройщиками, чтобы защитить жителей Екатеринбурга от "предпринимательского терроризма", передает корреспондент Накануне.RU.

«10 лет назад в Екатеринбурге работало 10 застройщиков – мы могли договариваться о соблюдении стандартов строительства, в том числе, здесь, на площадке СОСПП. Сегодня в Екатеринбурге работает, условно, 100 застройщиков, в том числе, из других регионов. С одной стороны, конкуренция – это здорово, но с другой – мы получаем эффект размытой конкуренции. Размываются высокие стандарты строительства, которыми всегда славится наш город. Появляются объекты без необходимой инфраструктуры, чей архитектурный облик вызывает сомнения», - заявил Валерий Ананьев.

Он предложил восстановить в Екатеринбурге практику градостроительных советов городского или областного уровня, с участием экспертов строительной отрасли. «Важно, чтобы застройщики конкурировали не низкой ценой, а качеством проектов и обеспеченностью объектов всей необходимой инфраструктурой», - отметил Валерий Ананьев.

Он подчеркнул, что строгий отбор проектов к реализации особенно актуален сегодня, когда в условиях снижения покупательских возможностей в стадии строительства находится рекордный объем жилья.