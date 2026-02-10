В Карачаево-Черкесии мошенники похитили более 15 млн рублей выплат для участников СВО

В Карачаево-Черкесии преступная группа похитила свыше 15 миллионов рублей государственных выплат, предназначенных для участников специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Управлении ФСБ по региону.

По данным ведомства, участники преступного сообщества организовали незаконное получение федеральных и региональных выплат, предназначенных для военнослужащих. Мошенническим путем они получали единовременные и ежемесячные денежные выплаты, а также компенсации, предусмотренные в случае ранения или гибели военнослужащих.

Участники указанного преступного сообщества организовали незаконное получение федеральных и региональных выплат, предназначенных участникам специальной военной операции. В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.