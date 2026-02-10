Во время пожара в жилом доме в центре Москвы на Пресненском Валу пострадали восемь человек

Среди пострадавших три ребенка. Возгорание началось с комнаты консьержа. Из горящего дома спасли более 30 человек. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.

В связи с пожаром движение транспорта по улице Пресненский Вал перекрыто в обоих направлениях для беспрепятственного проезда спецтехники.

Также пострадал пожарный. На командира отделения упала глыба льда. По данным 112, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой локтевой кости.

Пострадавшего госпитализировали.