Современное образовательное пространство будет создано в школе №14 города Костромы по завершении капремонта

Костромская область по инициативе главы региона Сергея Ситникова активно включилась в реализацию программы Президента страны Владимира Путина по капитальному ремонту и оснащению школ.

В 2024 году были проведены ремонтные работы по обновлению 15 школ региона, в 2025 году участниками программы стали еще 12 общеобразовательных учреждений. А в 2026 году предстоит отремонтировать учреждения образования в Костроме, Шарье, Нее, Волгореченске, Буйском, Костромском, Парфеньевском районах.

В частности, в Костроме средняя общеобразовательная школа №14 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова сейчас готовится к проведению ремонта.

В ходе заседания областного штаба по контролю за строительством социально значимых объектов губернатор Сергей Ситников принял решение лично проконтролировать ход подготовки к капремонту. Сегодня, 10 февраля, в рамках рабочей поездки губернатор провел обсуждение и уточнил с профильными департаментами перечень предстоящих ремонтных работ и сроки их выполнения.

Отдельно глава региона остановился на вопросах создания новых возможностей комфортной образовательной среде, которые будут созданы после ремонта.

«Наша задача – не просто отремонтировать стены, а создать для каждого ребёнка в регионе современное, комфортное и технологичное образовательное пространство. Это вклад во всестороннее развитие нашей молодёжи, который позволит ребятам раскрыть свои таланты и получить качественную подготовку к взрослой жизни», – подчеркнул Сергей Ситников.

В ходе капитального ремонта в школе №14 предстоит осуществить обновление фасада здания, провести частичную замену оконных блоков, модернизировать системы водоотведения, отремонтировать полы, лестничные марши, обновить систему электрики. Кроме того, школу после ремонта оснастят новой современной мебелью.

Чтобы процесс обучения не прерывался более пятисот учащихся по согласованию с родителями временно переведут в близлежащие муниципальные образовательные учреждения – школу №1, центр образования «Волжский» и вечернюю школу №2.

Завершение ремонтных работ в школе №14 запланировано на конец этого года.