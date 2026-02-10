Госдума в первом чтении одобрила полный запрет на все входящие звонки россиянам из-за границы

Госдума голосами "Единой России" одобрила так называемый второй пакет антифрод-поправок, предложенный Минцифры. Он включает 19 мер по борьбе с кибермошенничеством, утверждают представители министерства. Депутаты же, которые не поддержали законопроект, видят угрозу конституционным правам граждан. Даже в "Единой России", которая "взяла на себя ответственность" за этот документ (по словам главы IT-комитета Сергея Боярского), считают некоторые пункты перегибом.

Что предлагается

- Ограничение для россиян на владение платежными картами: не более пяти в одном банке и не более 20 в целом;

- Привязка уникальных IMEI-номеров смартфонов к конкретному человеку, создание единой базы таких номеров (и людей);

- Запрет на распространение информации, вводящей в заблуждение пользователей интернета;

- Восстановление доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами;

- Маркировка международных звонков;

- Введение детских сим-карт;

- Возложение на банки обязанности применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия.

Сергей Боярский, представляя законопроект, отметил, что IT-комитет будет вносить ко второму чтению поправки. "Сейчас [законопроект предполагает] полный запрет на все входящие иностранные вызовы с мобильных и сотовых. Это кажется излишним. Мы предлагаем просто возможность подключения самозапрета на такие звонки", - сказал Боярский. Также он не видит смысл ограничивать россиянам пятью число карт одного банка.

При этом замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев признался, что в принимаемом уже сегодня законопроекте нет четких механизмов многих пунктов (например, в части действия так называемой "красной кнопки" для блокировки действий мошенников – непонятно, что делать слепым гражданам или пенсионерам с кнопочными телефонами). Также Лебедев не смог ответить на вопрос, кто гарантирует, что с помощью привязки IMEI-номеров смартфонов к конкретным гражданам государство не будет за гражданами следить. Логика ответа примерно такая: "не будет и всё": "Опасения понятны, местами справедливы. Звучат мнения, что это механизм цифровой слежки. Могу вас заверить – точно нет, наоборот, это технически защитит граждан. Чтобы простых граждан не беспокоить лишний раз. База такая не нарушает конституционных прав".

Также защитой прав граждан в Минцифры называют ограничения иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. "Да, есть ограничения сегодня в иностранных мессенджерах, но мы не просто ограничиваем. Это не означает, что что-то запретили и ничего не дали взамен. Государство защищает своих людей: прекрасный мессенджер у нас Max есть, он дорабатывается и донастраивается для удобства граждан", - заявил Лебедев.

Когда заблокируют телефон - куда звонить?

Депутат Михаил Делягин "Справедливая Россия") отметил: "Отличный законопроект, прекрасная концепция, но количество мелочей, в которых прячется дьявол, зашкаливает. Законопроект полностью игнорирует реальность. Когда нам блокируют счета, мы можем позвонить в банк. А когда нам заблокируют телефон, как и куда мы будем звонить? Если IMEI-беспилотника фундаментально отличается от телефона, то зачем телефон блокировать? Сегодня РКН начал тормозить Telegram без объявления войны и предупреждения. Борьба с использующими электричество мошенниками не повод отключать электричество. Такие вещи добром не заканчиваются".

Представитель партии "Новые люди" Антон Ткачев добавил: "Идет борьба со следствием, а не с причиной. Даже если всю связь отрубить, мошенники найдут способы подобраться к гражданам. Законопроект отрезонировал со стороны граждан, и теперь нам надо оправдываться. Люди нас видят, читают. И они не глупые!".

Депутат от "Справедливой России" Андрей Кузнецов прокомментировал: "В пакете [поправок] снова комбинация: что-то очень хорошее завернуто в что-то очень нехорошее. Люди боятся чрезмерного контроля и вмешательства в личную жизнь. Выглядит это как навязывание Max людям".

"Единоросс" Сергей Боярский заявил: "Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом. За год – 300 млрд украденных рублей у наших граждан. За ними сломанные судьбы и жизни. Нужны ли тут жесткие меры? Да. Партия "Единая Россия" берет на себя такую ответственность".

В итоге законопроект был принят в первом чтении: за него проголосовали 322 депутата ("ЕР", ЛДПР), воздержались 33 ("Новые люди", "Справедливая Россия"), против 2.