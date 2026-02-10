Госдума в первом чтении одобрила полный запрет на все входящие звонки россиянам из-за границы

10 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума в первом чтении одобрила полный запрет на все входящие звонки россиянам из-за границы

Госдума голосами "Единой России" одобрила так называемый второй пакет антифрод-поправок, предложенный Минцифры. Он включает 19 мер по борьбе с кибермошенничеством, утверждают представители министерства. Депутаты же, которые не поддержали законопроект, видят угрозу конституционным правам граждан. Даже в "Единой России", которая "взяла на себя ответственность" за этот документ (по словам главы IT-комитета Сергея Боярского), считают некоторые пункты перегибом.
Читайте также:

Что предлагается

- Ограничение для россиян на владение платежными картами: не более пяти в одном банке и не более 20 в целом;

- Привязка уникальных IMEI-номеров смартфонов к конкретному человеку, создание единой базы таких номеров (и людей);

- Запрет на распространение информации, вводящей в заблуждение пользователей интернета;

- Восстановление доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами;

- Маркировка международных звонков;

- Введение детских сим-карт;

- Возложение на банки обязанности применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносного воздействия.

Сергей Боярский, представляя законопроект, отметил, что IT-комитет будет вносить ко второму чтению поправки. "Сейчас [законопроект предполагает] полный запрет на все входящие иностранные вызовы с мобильных и сотовых. Это кажется излишним. Мы предлагаем просто возможность подключения самозапрета на такие звонки", - сказал Боярский. Также он не видит смысл ограничивать россиянам пятью число карт одного банка.

При этом замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев признался, что в принимаемом уже сегодня законопроекте нет четких механизмов многих пунктов (например, в части действия так называемой "красной кнопки" для блокировки действий мошенников – непонятно, что делать слепым гражданам или пенсионерам с кнопочными телефонами). Также Лебедев не смог ответить на вопрос, кто гарантирует, что с помощью привязки IMEI-номеров смартфонов к конкретным гражданам государство не будет за гражданами следить. Логика ответа примерно такая: "не будет и всё": "Опасения понятны, местами справедливы. Звучат мнения, что это механизм цифровой слежки. Могу вас заверить – точно нет, наоборот, это технически защитит граждан. Чтобы простых граждан не беспокоить лишний раз. База такая не нарушает конституционных прав".

Также защитой прав граждан в Минцифры называют ограничения иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. "Да, есть ограничения сегодня в иностранных мессенджерах, но мы не просто ограничиваем. Это не означает, что что-то запретили и ничего не дали взамен. Государство защищает своих людей: прекрасный мессенджер у нас Max есть, он дорабатывается и донастраивается для удобства граждан", - заявил Лебедев.

Когда заблокируют телефон - куда звонить?

Депутат Михаил Делягин "Справедливая Россия") отметил: "Отличный законопроект, прекрасная концепция, но количество мелочей, в которых прячется дьявол, зашкаливает. Законопроект полностью игнорирует реальность. Когда нам блокируют счета, мы можем позвонить в банк. А когда нам заблокируют телефон, как и куда мы будем звонить? Если IMEI-беспилотника фундаментально отличается от телефона, то зачем телефон блокировать? Сегодня РКН начал тормозить Telegram без объявления войны и предупреждения. Борьба с использующими электричество мошенниками не повод отключать электричество. Такие вещи добром не заканчиваются".

Представитель партии "Новые люди" Антон Ткачев добавил: "Идет борьба со следствием, а не с причиной. Даже если всю связь отрубить, мошенники найдут способы подобраться к гражданам. Законопроект отрезонировал со стороны граждан, и теперь нам надо оправдываться. Люди нас видят, читают. И они не глупые!".

Депутат от "Справедливой России" Андрей Кузнецов прокомментировал: "В пакете [поправок] снова комбинация: что-то очень хорошее завернуто в что-то очень нехорошее. Люди боятся чрезмерного контроля и вмешательства в личную жизнь. Выглядит это как навязывание Max людям".

"Единоросс" Сергей Боярский заявил: "Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом. За год – 300 млрд украденных рублей у наших граждан. За ними сломанные судьбы и жизни. Нужны ли тут жесткие меры? Да. Партия "Единая Россия" берет на себя такую ответственность".

В итоге законопроект был принят в первом чтении: за него проголосовали 322 депутата ("ЕР", ЛДПР), воздержались 33 ("Новые люди", "Справедливая Россия"), против 2.

Теги: госдума, единая россия, сергей боярский, минцифры, запрет, роскомнадзор, telegram, мессенджер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети