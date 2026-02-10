РКН подтвердил ограничение работы Telegram

Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram.

В заявлении ведомства говорится, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений.

"К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены", - отмечается в сообщении.

Как утверждает Роскомнадзор, в Telegram не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

Ведомство подчеркивает, что открыто для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при условии "уважения к России и ее гражданам".

Сегодня стало известно, что российские власти приняли решение о начале замедления работы Telegram. Они должны начаться с 10 февраля. При этом уже второй день пользователи из России жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и медленную отправку сообщений, что свидетельствует о введении ограничений в отношении мессенджера.

Ранее депутаты Госдумы заверяли, что Telegram в России ничего не угрожает, так как мессенджер взаимодействует с властями. При этом депутат Михаил Делягин выразил мнение, что Telegram могут заблокировать уже к осенним выборам в Госдуму.