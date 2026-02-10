В Тюмени на маршрут №24 вышли новые автобусы

В Тюмени новые автобусы вышли на маршрут №24.

Компания "Тюменьавтотранс" закупила 16 новых автобусов большого класса отечественного производства. На этой неделе два автобуса уже вышли по маршруту №24 "з-д "Нефтемаш" – улица Газопромысловая". И первые отзывы пассажиров не заставили долго ждать. Они оценили новые автобусы.

Новые машины также закрепят на маршруте №62 Школа №63 – Аграрный институт. Вскоре их можно будет увидеть и проехать на них по тюменским улицам, сообщает администрация Тюмени.

Ранее в Тюмени автобусный маршрут №3 стал на три остановки длиннее. По данным мэрии, изменения – реакция на обращения жителей района Тюменская слобода, новых жилых комплексов в деревне Дударева Тюменского округа, расположенных вблизи улицы Уездная. В схему маршрута включены остановки "Преображенский на Московском", "Микрорайон Ямальский-2", ЖК "Уездные кварталы".