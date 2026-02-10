В Госдуме ничего не знают о замедлении Telegram

10 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме ничего не знают о замедлении Telegram

В Госдуме вообще не обсуждали вопрос о замедлении работы мессенджера Telegram в России, заявил на ТВЦ зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко. Это возможно только в случае нарушения закона.

Сегодня стало известно, что российские власти приняли решение о начале замедления работы Telegram. Они должны начаться с 10 февраля. Как раз второй день пользователи из России жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и медленную отправку сообщений, что свидетельствует о введении ограничений в отношении мессенджера.

Ранее депутаты Госдумы заверяли, что Telegram в России ничего не угрожает, так как мессенджер взаимодействует с властями. При этом депутат Михаил Делягин выразил мнение, что Telegram могут заблокировать уже к осенним выборам в Госдуму.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сказал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что мессенджер взаимодействует с Роскомнадзором, но выполняет не все требования.

"Так дело не пойдет. Если Telegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство", — подчеркнул он.

По словам депутата, компания должна также официально находиться в России и платить налоги, но пока этого нет. И лично он поддерживает меры Роскомнадзора. Он считает, что такая ситуация может продлиться еще несколько месяцев, после чего мессенджер либо пойдет на выполнение всех требований российского законодательства, либо будет поднят вопрос о его блокировке, как и полагает Делягин. Сегодня он пишет в своем канале, что ему это было очевидно.

По данным СМИ, на Telegram составлено уже восемь административных протоколов за отказ удалить запрещенную законом информацию, что косвенно подтверждает слова Ющенко.

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявил, что замедление Telegram — это шаг к цифровому суверенитету России. Он напоминает, что с 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит права на централизованное управление Рунетом. Что касается замедления, то он его поддерживает. Это не полная блокировка, которая негативно воспринимается обществом, а снижение скорости, что вынуждает людей переходить на другие мессенджеры. Попытка блокировки Telegram в 2018 году оказалась безрезультатной, а вот новая мера может дать результат, считает эксперт.

Теги: госдума, замедление, Telegram


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети