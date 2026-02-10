В Госдуме ничего не знают о замедлении Telegram

В Госдуме вообще не обсуждали вопрос о замедлении работы мессенджера Telegram в России, заявил на ТВЦ зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко. Это возможно только в случае нарушения закона.

Сегодня стало известно, что российские власти приняли решение о начале замедления работы Telegram. Они должны начаться с 10 февраля. Как раз второй день пользователи из России жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и медленную отправку сообщений, что свидетельствует о введении ограничений в отношении мессенджера.

Ранее депутаты Госдумы заверяли, что Telegram в России ничего не угрожает, так как мессенджер взаимодействует с властями. При этом депутат Михаил Делягин выразил мнение, что Telegram могут заблокировать уже к осенним выборам в Госдуму.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сказал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что мессенджер взаимодействует с Роскомнадзором, но выполняет не все требования.

"Так дело не пойдет. Если Telegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство", — подчеркнул он.

По словам депутата, компания должна также официально находиться в России и платить налоги, но пока этого нет. И лично он поддерживает меры Роскомнадзора. Он считает, что такая ситуация может продлиться еще несколько месяцев, после чего мессенджер либо пойдет на выполнение всех требований российского законодательства, либо будет поднят вопрос о его блокировке, как и полагает Делягин. Сегодня он пишет в своем канале, что ему это было очевидно.

По данным СМИ, на Telegram составлено уже восемь административных протоколов за отказ удалить запрещенную законом информацию, что косвенно подтверждает слова Ющенко.

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявил, что замедление Telegram — это шаг к цифровому суверенитету России. Он напоминает, что с 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит права на централизованное управление Рунетом. Что касается замедления, то он его поддерживает. Это не полная блокировка, которая негативно воспринимается обществом, а снижение скорости, что вынуждает людей переходить на другие мессенджеры. Попытка блокировки Telegram в 2018 году оказалась безрезультатной, а вот новая мера может дать результат, считает эксперт.