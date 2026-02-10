В Екатеринбурге ввели систему постоплаты на платных парковках

В Екатеринбурге увеличено время оплаты парковки на платных парковочных пространствах. Также введена система постоплаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, время оплаты парковки через паркоматы увеличено с 10 до 15 минут. Если же водитель по каким-то причинам не смог сделать это через паркомат, оплатить парковку он сможет до конца того дня, когда была припаркована машина.

Как уточнили в мэрии, провести постоплату можно только через мобильное приложение "Горпарковки" или на сайте "Парковочное пространство Екатеринбурга". Для этого нужно указать время, когда был припаркован автомобиль и когда он покинул парковку. Новые правила начали действовать с этого понедельника, 9 февраля.

Напомним, с 1 января 2026 года в столице Урала появились еще четыре платные парковки.