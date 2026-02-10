Глава Тюменской области высоко оценил работу двух первых индустриальных парков региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил работу двух индустриальных парков региона, "Боровского" и "Богандинского", которые запущены 10 февраля 2016 г.

По словам губернатора, регион осознанно взял на себя самые сложные и затратные для бизнеса этапы – подготовку земли и инженерной инфраструктуры. Такой подход позволил инвесторам быстрее запускать производства. Практика показала: вложения в инфраструктуру возвращаются за счёт налоговых поступлений, а каждое предприятие – новые рабочие места.

Итог – в Тюменской области сформирована сеть индустриальных и промышленных парков. Полностью реализован и работает с резидентами "Боровский", развивается "Богандинский" – оба парка включены в федеральный реестр Минпромторга. Запущены новые проекты – парк "Московский" и перспективная площадка "Рощино" у аэропорта. Готовится к полноценной работе промышленный технопарк "ДСК-500".

Системное развитие индустриальных парков остаётся одним из ключевых инструментов промышленного роста региона. Во многом этому способствует Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Оно работает как единое окно – от поиска площадки до ввода объекта в эксплуатацию, написал в своём telegram-канале губернатор.