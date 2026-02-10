Назначен новый начальник управления госохраны ОКН Свердловской области

Вадим Гордеев назначен новым начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, указ подписал губернатор Денис Паслер.

Гордеев родился в 1964 году. Работал на разных должностях в Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом, в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области, территориальном управлении Росимущества.

Также возглавлял Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ. С 2024 года Вадим Гордеев был председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Богдановича.

Как уточнили в департаменте, новый начальник управления госохраны ОКН приступит к исполнению обязанностей с 16 февраля 2026 года.