Российские туристы столкнулись с проблемами на транзитных через Кубу рейсах

Туристы из России начали сталкиваться с проблемами при попытке вылететь с Кубы в третьи страны.

Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), 8 февраля у "Русского Экспресса" с острова не смогли вылететь несколько туристов. Представитель туроператора заявил, что с каждым из них вопрос решался в индивидуальном порядке. Для тех, кто летел через Кубу на Багамские острова, в Доминикану и Мексику, в компании подбирают альтернативные варианты перелета.

Ранее правительство Кубы предупредило авиакомпании о дефиците авиационного керосина на острове – в ближайший месяц лайнеры не смогут заправляться в Гаване. Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа ввести санкции в отношении любой страны, которая будет поставлять нефтепродукты на Кубу.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что порядка 4 тысяч организованных туристов из Росси находится на Кубе, ситуация с их возвращением обратно стабильная.

По информации российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на остров, они продолжат полеты, но возможны корректировки маршрутов, сообщили в РСТ.