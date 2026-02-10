Бомж сушил трусы в микроволновке в МФЦ и чуть не устроил пожар

В МФЦ "Мои документы" в селе Кубовая под Новосибирском чуть не произошел пожар. Сработала автоматическая сигнализация, на место приехали сотрудники ЧОП, охраняющего объект. Оказалось, что в помещение центра проник бомж. В кухонном уголке он нашел микроволновку и другие удобства и решил просушить одежду, передает РИА Новости.

Мужчина приехал в Новосибирск из Киргизии несколько лет назад на заработки, да так и остался. Некоторое время назад он поссорился с владельцем ночлежки, начал выпивать, вечером с мокрыми штанами оказался на остановке общественного транспорта. Чтобы бомж не замерз, случайный прохожий отвел его в помещение МФЦ погреться.

В МФЦ мужчина согрелся, освоился, разделся до гола, штаны пристроил сушиться на батарее, трусы постирал и положил в микроволновку, чтобы "продезинфицировать от клещей". А сам пошел спать в туалет. Нижнее белье мужчины загорелось и вызвало задымление.

Мужчину задержали и отправили к участковому инспектору.