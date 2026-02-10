10 Февраля 2026
Экономика Хабаровский край
Фото: t.me/kravchuk_official

Сергей Кравчук поручил разработать комплекс мер по оптимизации муниципальной финансовой поддержки предпринимателей Хабаровска

"Провёл аппаратное совещание, одним из ключевых вопросов которого стала поддержка предпринимателей и приоритеты работы на год", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе совещания глава города отметил, что на начло 2026 года в Хабаровске зарегистрировано 35 710 субъектов предпринимательства. Прирост за 2025 год составил 3%. Причем, эта динамика обеспечена за счет основных сегментов малого и среднего предпринимательства  в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, транспортировки, хранения и в обрабатывающих производствах.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

В рамках совещания Сергей Кравчук дал поручение профильным департаментам подготовить предложения по оптимизации муниципальной финансовой поддержки и расширению перечня затрат, покрываемых субсидиями для МСП, с целью обеспечения более адресной и эффективной помощи.

(2026)|Фото: khv27.ru

"Предприниматели активно участвуют в реализации городских проектов.  Совместно с бизнесом в 2025 году полностью обустроили более 40 остановочных павильонов, 28 из них — «тёплые», которые уже зарекомендовали себя в дни с наиболее низкими температурами. По поручению губернатора края Дмитрия Викторовича Демешина продолжаем работу по обновлению остановок общественного транспорта города. В планах до конца года совместно с бизнесом обновить ещё  около 50 остановочных павильонов общественного транспорта", - отметил Сергей Кравчук.

