Акции VK выросли на бирже на фоне новостей об ограничении Telegram

Акции VK выросли на Мосбирже на 3% на фоне сообщений о начале ограничений со стороны Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram.

VK является разработчиком как VK Мессенджера, так и Max – мессенджера, который власти назначили национальным и всячески пытаются перевести пользователей Telegram в это приложение.

В конце января депутат Госдумы Михаил Делягин высказал мнение о том, что Telegram власти заблокируют до выборов в Госдуму – то есть до сентября 2026 года. Его коллеги из "Единой России" принялись критиковать депутата за такой прогноз, его высказывания назвали "спекуляциями". Спустя меньше месяца россияне начали испытывать проблемы с отправкой сообщений и файлов в Telegram.