РБК: Власти приняли решение об ограничении работы Telegram

Российские власти приняли решение о начале замедления работы мессенджера Telegram, передает РБК со ссылкой на источники в профильных ведомствах и в индустрии IT.

Так, инсайдер сообщает, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса с 10 февраля. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

Уже второй день пользователи из России жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и медленную отправку сообщений.

Ранее депутаты Госдумы хором заявляли, что у властей нет планов по ограничению доступа к Telegram.