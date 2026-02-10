Губернатор Кировской области обсудил с главой ГК "Ростех" развитие промышленных проектов в Кировской области

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Кировской области Александра Соколова и генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.



Предметом обсуждения стали рабочие вопросы развития промышленных объектов, осуществляющих деятельность на территории региона. Также обсуждался проект строительстве в Кировской области современного образовательного кампуса, в котором могут стать участниками дочерние структуры Госкорпорации.

Отметим, что этот приоритетный инвестиционный проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина.



"Проект, предполагающий строительство межвузовского университетского кампуса мирового уровня в Кирове, соответствует национальным целям развития страны, отвечает интересам государства и способствует решению таких задач, как обеспечение отечественной промышленности высококвалифицированными кадрами, технологического суверенитета и лидерства, обороноспособности и иммунобиологического суверенитета нашей страны", – подчеркнул в ходе встречи Александр Соколов.



Губернатор сообщил, что профильные специалисты региона уже подготовили заявку, которая будет подана для участия в конкурсном отборе Минобрнауки России с целью получения финансирования создания кампуса в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

18 февраля, как рассказал Александр Соколов, пройдет детальное обсуждение итоговой концепции проекта реализации межвузовского кампуса в рамках стратегической сессии, участие в которой примут промышленники, представители бизнес-сообщества, вузов и иных заинтересованных структур.

Важно отметить, что освоение территории будущего строительства кампуса на данный момент уже ведется, при участии структуры Ростеха строится Фиджитал-центр с универсальным залом.