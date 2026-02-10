Трамп призвал изменить избирательную систему в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что избирательная система в стране нуждается в срочных изменениях.

"Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны", – написал Трамп.

Он призвал одобрить законопроект о защите права избирателей на участие в голосовании. Который обяжет штаты подтверждать гражданство избирателей при регистрации и сделает обязательным предъявление удостоверения личности с фотографией перед голосованием. Сейчас этого нет, так что проголосовать может любой мигрант, а мигранты в США в основном поддерживают демократов, обещающих им разные поблажки.

Демократы пытаются заблокировать законопроект, считая, что он возвращает сегрегацию. Они обвиняют Трампа в попытке узурпации власти и желании сфальсифицировать предстоящие выборы Конгресс.

Избирательная система в США много лет подвергается критике даже на Западе и в самой стране. Она построена по принципу "победитель получает все". Известно, что президентом США может стать кандидат, набравший меньшинство голосов, за счет победы в штатах, где больше выборщиков. Это еще один уникальный институт в США. Кроме того, в США можно голосовать по почте. Трамп уверен, что оно было использовано в 2020 году для фальсификации в пользу Джо Байдена, когда результаты в некоторых штатах в самом конце резко изменились пользу Байдена. Он говорил, что намерен отменить и эту возможность.

Но сможет ли Трамп изменить хоть что-то в избирательной системе США к ноябрю 2026 года, когда пройдут выборы в конгресс? Республиканцам на них предрекают поражение. Они как минимум потеряют нижнюю палату.

