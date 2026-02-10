Введение социальных выплат мигрантам из Индии в Свердловской области оказалось фейком

В Свердловской области выявлен очередной фейк, касающийся мигрантов из Индии. Об этом сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", который связывают с региональным управлением ФСБ.

По данным канала, на этот раз речь идет о "введении социальных выплат трудовым мигрантам из Индии". В Сети утверждалось, что такое обещание якобы дал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Антитеррор Урал" отмечает, что на самом деле это обычный дипфейк. В качестве основы для него был использован ранее снятый ролик с участием главы региона.

"Денис Паслер подобных заявлений не делал", - подчеркивает канал.

В конце января жителей Свердловской области предупреждали о распространении фейка о выдаче бесплатных квартир приезжим из Индии. А еще раньше в регионе были выявлены фальшивки про материнский капитал для трудовых мигрантов из этой страны.