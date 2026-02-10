Мосгорсуд обязал Ozon исполнить решение иностранного суда

Мосгорсуд обязал маркетплейс Ozon исполнить решение белорусского суда в отношении операционной "дочки" компании в этой республике.

"Суд удовлетворил ходатайство гражданки Беларуси о принудительном исполнении на территории Российской Федерации в отношении должника ООО "Интернет Решения" решения суда Центрального района города Гомеля Республики Беларусь", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В мае 2025 года белорусский суд взыскал с дочерней структуры Ozon неустойку в пользу Анастасии Поповой за нарушение срока расторжения договора купли-продажи приобретенного на маркетплейсе товара. Сумма договора составляла 18,94 белорусских рубля (около 500 руб.), компенсация морального вреда составила 250 белорусских рублей (6,7 тыс. руб.).