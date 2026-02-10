На личном приеме Светлана Иванова проконсультировала тюменского участника СВО о новых мерах поддержки

На личный прием к председателю Тюменской городской Думы Светлане Ивановой обратился участник СВО Андрей Кичигин. Знакомство с бывшим бойцом состоялось в ходе визита делегации депутатов во главе со Светланой Ивановой на производственную площадку, организованную Андреем. Мужчина занимается пескоструйной обработкой металла и нанесением лакокрасочных покрытий на различные конструкции.

Спрос на эту продукцию на рынке есть. Команда единомышленников из пяти человек профессионально выполняет заказы. А еще коллектив постоянно участвует в организации помощи бойцам СВО.

В ходе личного приема Андрей рассказал Светлане Ивановой, что в настоящий момент плата за аренду промышленной базы в несезон значительно выросла, что значительно утяжеляет нагрузку на производство.

Председатель Тюменской городской Думы рассказала ветерану о новой мере поддержки. Так со 2 марта стартует приём заявок на получение субсидии для предпринимателей-участников специальной военной операции и тех бизнесменов, что трудоустроили бывших бойцов. В рамках этой программы предусмотрено, в частности, возмещение затрат на аренду. И потому в данном случае логично рассчитывать на помощь государства.

"Помочь защитникам Отечества адаптироваться в мирной жизни — это не просто задача органов власти, а моральный долг государства и общества", — считает Светлана Иванова.

Народные избранники Тюменской городской Думы ведут работу по сохранению памяти о подвигах наших бойцов.

С инициативой создать Книгу Памяти героям СВО к председателю Тюменской городской Думы на личном приеме обратилась жительница Тюмени Любовь Леньо - волонтер с многолетним стажем. Возможности реализации идеи обсудили прямо в ходе личного приема.

"Я очень хорошо знакома с деятельностью Любови Степановны, — отметила Светлана Иванова. — Она вместе с другими волонтерами активно поддерживает участников СВО".

Жительница Тюмени сумела объединить соратниц, которые регулярно встречаются в центре досуга «Родник» Совета ветеранов Восточного округа Тюмени, чтобы помочь бойцам на передовой. Неравнодушные женщины плетут маскировочные сети, делают балаклавы и другие необходимые фронтовикам вещи. Не так давно освоили изготовление матрасов.

В доставке изготовленных предметов в пункт формирования гуманитарного груза волонтерам поможет депутат Тюменской городской Думы Александр Сукаченко, который регулярно сопровождает конвои с посылками от земляков в зону СВО.

Отметим, что за вклад в гуманитарную работу Любовь Леньо была отмечена знаком «За волонтерство и милосердие», учрежденный Тюменской городской Думой в 2021 году.