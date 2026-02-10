СМИ: Главврача еще одной екатеринбургской больницы может ждать отставка

Главврач еще одной больницы Екатеринбурга может уйти в отставку. Вслед за руководителями горбольниц №6 и №7 свой пост может покинуть и глава "Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Ирина Лихачева.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на источник в медицинский кругах, все началось с недавнего визита в больницу министра здравоохранения Татьяны Савиновой, которая осталась недовольна руководством учреждения. Якобы Лихачева была отстранена от целого ряда ключевых оперативных вопросов и ей уже заявили о ее скором увольнении.

Кто именно займет пост главврача - неизвестно, однако, по данным источника, Савинова намерена привлечь кого-то из Оренбуржья, где ранее сама работала.

В областном минздраве информацию пока не комментируют.

Напомним, что сегодня стало известно об отставке главврача больницы №6 Роберта Соловьева. Причины не раскрываются, однако известно, что в январе у него и его сына-бизнесмена Александра Соловьева прошли обыски в рамках уголовного дела о взяточничестве. По последней имеющейся информации, Соловьев старший в деле не фигурирует.

Практически сразу было объявлено и об уходе руководителя горбольницы №7 Евгения Бараца. Причины неизвестны.

Кто займет руководящие должности, пока также остается под вопросом.