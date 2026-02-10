Учителя школы, где девочка с ножом напала на педагога, массово увольняются

Учителя кодинской школы №4 (Красноярский край), где в начале февраля семиклассница напала с ножом на педагога, начали массово увольняться в поддержку директора образовательного учреждения. Исхода учителей из школы испугались родители учеников и написали обращение к губернатору Михаилу Котюкову и министру образования края.

В городе всего три школы, в четвертой школе учится больше всего детей – 800 человек. Родители пишут в своем обращении, что район и так испытывает дефицит преподавательских кадров, если учителя уйдут из школы, дети просто останутся без образования. Родители просят не увольнять директора школы, которая оказалась под прессингом чиновников от Минобра.

"Вчера наш классный руководитель всем родителям объявил, что после того, как директора сделали единственным виноватым во всей этой ситуации, они не готовы работать под таким давлением. Порядка двадцати преподавателей написали заявление на увольнение. Дети пришли вчера все в панике, учителя — в панике из‑за того, что будет дальше. Они отказываются от классного руководства", - цитирует Telegram-канал Borus маму одного из учеников.