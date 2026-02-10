Лукашенко: Надо повышать обороноспособность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание. Темой стало оснащение армии и развитие военно-промышленного комплекса страны.

Среди собеседников главы государства были премьер-министр Александр Турчин, руководитель администрации президента Дмитрий Крутой, министр обороны Виктор Хренин. Лукашенко отметил, что совещание носит закрытый характер, так как много конфиденциальных вопросов. Политик уточнил, что страна к концу этого года должна иметь свои ходовые боеприпасы, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

"Хотели бы мы этого или нет, я давно об этом предупреждал и белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".